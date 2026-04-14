El sistema fiscal de Estados Unidos contempla mecanismos de cobro que pueden impactar directamente en el dinero de los contribuyentes, incluso sin recurrir a embargos tradicionales. Uno de los más relevantes es el proceso de compensación automática, una herramienta que permite recuperar deudas fiscales de manera directa. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aplica este sistema, conocido como offset, para retener fondos que el Gobierno debe pagar al contribuyente y utilizarlos para cubrir obligaciones pendientes. El origen de este proceso suele estar en un incumplimiento básico: no presentar o no pagar correctamente la declaración de impuestos. El offset no implica retirar dinero directamente de una cuenta bancaria en el sentido tradicional, sino interceptar pagos antes de que lleguen al contribuyente. Esto incluye: