Usar TurboTax para presentar la declaración de impuestos no garantiza que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) descarte una auditoría. El ente recaudador federal combina procesos automatizados y revisiones humanas para detectar anomalías en los formularios presentados, sin importar el método o la plataforma utilizada. Cualquier contribuyente puede recibir una notificación de auditoría si su declaración activa ciertas alertas en el sistema federal. El IRS compara todos los formularios presentados con parámetros estadísticos estándar. Si una declaración muestra cifras fuera del rango habitual para el perfil del contribuyente, pasa automáticamente por tres niveles de revisión interna. Las auditorías pueden realizarse por correo o en persona, en el lugar de negocio del contribuyente. Conocer qué factores elevan el riesgo de ser auditado es clave para evitar errores que, en muchos casos, son completamente prevenibles. A continuación, los perfiles y situaciones que el IRS identifica como señales de alerta directa. El IRS no audita al azar: existe un conjunto de situaciones concretas que disparan el escrutinio federal de forma casi automática. El uso de software como TurboTax no elimina estos factores de riesgo, ya que la plataforma no puede corregir información incorrecta ni justificar deducciones inusuales por sí sola. No declarar todos los ingresos es uno de los errores más comunes y más fáciles de detectar. Toda institución que distribuya ingresos a un contribuyente —bancos, corredoras, empleadores— envía una copia al IRS. Si los montos no coinciden con lo declarado, el sistema genera automáticamente una auditoría por carta. La Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA) exige transparencia total sobre activos financieros fuera de Estados Unidos. Los bancos internacionales están obligados a reportar al IRS la identidad de sus clientes estadounidenses. El IRS utiliza códigos ocupacionales para medir los niveles típicos de gastos por profesión. Una declaración que supere en un 20% o más el promedio del sector puede quedar bajo revisión automática. El nivel de ingreso es uno de los factores de riesgo más directos. Según datos del propio IRS: Recibir una notificación de auditoría no significa haber cometido un fraude. En muchos casos se trata de una revisión de rutina o de una solicitud de documentación adicional. Sin embargo, el proceso puede volverse complicado sin la orientación adecuada. Quienes presentaron su declaración a través de TurboTax pueden acceder al Audit Support Center de la plataforma, un recurso que orienta al contribuyente sobre qué esperar y cómo prepararse si el IRS inicia una revisión. La herramienta también permite conectarse con un profesional tributario para asesoría individual sin costo adicional. Para casos que requieran una respuesta más formal, la plataforma cuenta con un servicio de representación completa ante el IRS, disponible con un cargo adicional, y con la opción de delegar la declaración completa a un experto fiscal desde el inicio del proceso.