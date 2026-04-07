La temporada fiscal 2026 en Estados Unidos ya entró en su etapa decisiva y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigente una de las fechas más importantes del calendario tributario. Ciudadanos, residentes y ciertos extranjeros con obligación fiscal deberán presentar su declaración de impuestos antes del 15 de abril de 2026 para evitar sanciones económicas, intereses y posibles recargos acumulativos. Quienes no presenten la declaración a tiempo podrían enfrentar multas de cientos o miles de dólares, especialmente si además tienen un saldo pendiente con el IRS. El organismo federal recordó que no cumplir con este trámite puede activar penalidades automáticas incluso si la persona no está en condiciones de pagar la totalidad del monto adeudado. El trámite obligatorio es la presentación de la declaración federal de impuestos correspondiente al año fiscal 2025, dentro de la actual temporada fiscal 2026. Según el IRS, la fecha límite general para los contribuyentes individuales que usan año calendario es el miércoles 15 de abril de 2026, salvo casos especiales con prórrogas automáticas o alivio fiscal por desastre. Esta obligación puede alcanzar tanto a ciudadanos estadounidenses como a residentes permanentes, trabajadores con ingresos declarables y ciertos extranjeros con deber tributario en Estados Unidos. En la práctica, no presentar la declaración dentro del plazo puede traer consecuencias incluso para quienes todavía no pagaron todo lo que deben. El propio IRS remarca que pedir más tiempo no elimina la obligación principal. Quienes necesiten una extensión deberán presentar el Formulario 4868 antes del 15 de abril, aunque esa prórroga solo extiende el plazo para declarar, no para pagar. La penalidad más fuerte es la multa por no presentar la declaración a tiempo. El IRS aplica, en términos generales, un recargo del 5% del impuesto no pagado por cada mes o parte de mes de retraso, con un tope máximo del 25% sobre el monto adeudado. A su vez, si la demora supera los 60 días, la sanción mínima puede ser todavía más severa. Para las declaraciones que deben presentarse en 2026, el piso es de 525 dólares o el 100% del impuesto adeudado, lo que resulte menor. Esa cifra puede escalar rápidamente cuando también se acumulan intereses o pagos pendientes. El IRS mantiene un protocolo muy estricto respecto a los casos en los que debe llevar a cabo un embargo. Si bien se trata de la instancia más extrema, muchos contribuyentes que no saldaron sus deudas en instancias previas fueron víctimas de intervenciones fiscales.