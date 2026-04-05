La posibilidad de que agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) lleguen hasta la puerta de una casa genera preocupación en miles de contribuyentes en Estados Unidos. Sin embargo, la propia agencia federal aclaró en su información oficial que estas situaciones son excepcionales y están vinculadas a casos graves, como el blanqueo de capitales o fraudes fiscales complejos. Según la guía oficial del organismo, las visitas presenciales son poco frecuentes y, en la mayoría de los casos, el contacto inicial siempre se realiza por escrito. El IRS explica que: Además, el organismo remarca que las visitas no son sorpresivas en la mayoría de los casos y suelen estar relacionadas con: Cuando se trata de delitos como el lavado de dinero, el escenario cambia por completo. La división especial del organismo, conocida como Criminal Investigation (CI), es la encargada de investigar: En estos casos, los agentes pueden: Este tipo de investigaciones apunta a detectar ingresos no declarados o movimientos sospechosos dentro del sistema financiero. La respuesta corta es: es muy raro. El propio IRS dejó en claro que las visitas sin previo aviso son limitadas y excepcionales, suelen estar vinculadas a investigaciones criminales graves y no aplican a errores comunes o retrasos en impuestos. De hecho, la agencia incluso redujo este tipo de prácticas para evitar fraudes y mejorar la seguridad tanto de contribuyentes como de sus empleados. Uno de los puntos clave que remarca el organismo es evitar caer en estafas. El IRS advierte que nunca: La forma oficial de contacto siempre comienza con una notificación escrita verificable.