Todos los hombres que viven en Estados Unidos, incluidos los inmigrantes sin documentos, los residentes permanentes legales, los solicitantes de asilo y los refugiados, están obligados por ley federal a inscribirse en el Servicio Selectivo antes de cumplir los 26 años. Esta normativa, que forma parte del sistema de reclutamiento del gobierno federal, aplica sin importar el estatus migratorio y tiene consecuencias permanentes para quienes no cumplan con el requisito a tiempo. El Servicio Selectivo es una agencia independiente del Poder Ejecutivo federal cuya función es mantener un registro actualizado de hombres en edad de ser convocados en caso de una emergencia nacional que requiera el reclutamiento obligatorio. Es importante aclarar que inscribirse no equivale a alistarse en las Fuerzas Armadas ni implica ningún compromiso militar inmediato. La obligación de registro aplica a prácticamente todos los hombres que residan en suelo estadounidense entre los 18 y los 26 años, independientemente de su situación migratoria. Esto incluye a inmigrantes indocumentados, residentes permanentes legales (green card), solicitantes de asilo y refugiados. Sin embargo, existen excepciones. No están obligados a registrarse: La inscripción puede realizarse de forma sencilla en línea a través del sitio oficial. No cumplir con el registro antes de los 26 años acarrea consecuencias permanentes que afectan el futuro educativo, laboral y migratorio de cualquier hombre en Estados Unidos. La pérdida de estos beneficios es definitiva: una vez superado el límite de edad sin haberse inscrito, no existe forma de recuperar la elegibilidad. Para los inmigrantes que desean naturalizarse, no inscribirse en el Servicio Selectivo puede retrasar el proceso de ciudadanía hasta cinco años. Según la política actual del USCIS, los inmigrantes que no se hayan registrado generalmente no son elegibles para la naturalización hasta cumplir los 31 años. Para los hombres que ya superaron los 26 años sin haberse inscrito, el Servicio Selectivo ofrece un recurso específico: pueden solicitar una Carta de Información de Estatus, que certifica que no estaban obligados a registrarse, en caso de que hayan permanecido en el país con una visa válida durante todo ese período. El formulario de solicitud está disponible en www.sss.gov/register/men-26-and-older/ Para los hombres que aún tienen entre 18 y 25 años, pero no cuentan con número de seguro social, el registro igualmente es posible. En ese caso, deben utilizar el formulario en papel disponible en cualquier oficina del correo estadounidense o descargarlo desde el sitio del Servicio Selectivo, completarlo y enviarlo por correo.