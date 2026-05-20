Las deudas fiscales en Estados Unidos pueden derivar en medidas mucho más severas de lo que muchos contribuyentes imaginan. Cuando una persona ignora avisos oficiales y no regulariza su situación, el Gobierno tiene facultades legales para avanzar directamente sobre distintos bienes y activos financieros.

Uno por uno: IRS confirmó que embargarán todos los bienes que figuren en este listado

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) cuenta con autoridad para aplicar embargos sobre múltiples tipos de ingresos, propiedades y cuentas pertenecientes a contribuyentes con deudas fiscales pendientes.

Según las facultades legales del organismo, el IRS puede intervenir sobre:

Ingresos y salarios : Porciones de su sueldo, comisiones, honorarios, pagos por contratista independiente e ingresos por alquiler.

Cuentas financieras : Fondos en cuentas corrientes, de ahorros, cuentas de inversión o dividendos. Los bancos suelen retener los fondos por 21 días antes de transferirlos al IRS.

Propiedades físicas : Casas, terrenos, vehículos (autos, camiones, botes) y otros bienes personales que pueden ser incautados y vendidos en subasta pública.

Cuentas de jubilación y seguros : Fondos de pensiones, cuentas de jubilación (como 401k o IRA) y el valor en efectivo de los préstamos de pólizas de seguro de vida.

Derechos sobre herencias: Bienes heredados si existen obligaciones tributarias pendientes del fallecido o del heredero.

IRS cuenta con autoridad para aplicar embargos sobre múltiples tipos de ingresos, propiedades y cuentas. Fuente: El Cronista. eric1513

¿Los embargos son automáticos?

Antes de aplicar estas medidas, el IRS generalmente:

Envía avisos de deuda pendientes

Emite un Aviso Final de Intención de Embargo

Otorga plazos para responder o negociar

Si el contribuyente no actúa, el organismo puede avanzar legalmente.

¿Existen ciertos límites o excepciones en los embargos?

El IRS no puede embargar ciertos artículos esenciales. Entre ellos se incluyen elementos necesarios para su subsistencia, como muebles básicos para el hogar, ropa esencial, libros de estudio o herramientas de trabajo hasta un límite de valor específico establecido por ley.

También existen ciertas protecciones para algunos pagos federales, beneficios de desempleo o compensaciones para trabajadores.