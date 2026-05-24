El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles fiscales y confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede investigar a personas que registren ingresos elevados y gran cantidad de operaciones financieras en un mismo año.

El foco está puesto en contribuyentes que superen ciertos umbrales de actividad económica, ya que estos movimientos pueden activar revisiones automáticas dentro del sistema tributario.

IRS investiga automáticamente las cuentas bancarias que superen esta suma de dinero

Las revisiones de IRS pueden iniciarse cuando una persona supera aproximadamente USD 20.000 en ingresos brutos anuales vinculados a actividades comerciales o de servicios y acumula más de 200 operaciones en el mismo año calendario.

El objetivo es detectar ingresos no declarados, actividad comercial irregular o discrepancias entre lo reportado y lo que circula en cuentas bancarias o plataformas de pago.

IRS investiga a todos los que superen los USD 20.000 en ingresos brutos y acumulen más de 200 operaciones en un mismo año. Fuente: Shutterstock. designer491

Cómo deben actuar los titulares de estas cuentas bancarias

Las personas que alcancen esos niveles de ingresos y operaciones deberían:

Declarar correctamente sus ingresos

Conservar registros de de transacciones

Presentar formularios fiscales correspondientes

Consultar con un contador si tienen dudas

Cumplir con las obligaciones fiscales evita sanciones y auditorías más profundas.