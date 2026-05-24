En esta noticia
El Gobierno de Estados Unidos reforzó los controles fiscales y confirmó que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede investigar a personas que registren ingresos elevados y gran cantidad de operaciones financieras en un mismo año.
El foco está puesto en contribuyentes que superen ciertos umbrales de actividad económica, ya que estos movimientos pueden activar revisiones automáticas dentro del sistema tributario.
IRS investiga automáticamente las cuentas bancarias que superen esta suma de dinero
Las revisiones de IRS pueden iniciarse cuando una persona supera aproximadamente USD 20.000 en ingresos brutos anuales vinculados a actividades comerciales o de servicios y acumula más de 200 operaciones en el mismo año calendario.
El objetivo es detectar ingresos no declarados, actividad comercial irregular o discrepancias entre lo reportado y lo que circula en cuentas bancarias o plataformas de pago.
Cómo deben actuar los titulares de estas cuentas bancarias
Las personas que alcancen esos niveles de ingresos y operaciones deberían:
- Declarar correctamente sus ingresos
- Conservar registros de transacciones
- Presentar formularios fiscales correspondientes
- Consultar con un contador si tienen dudas