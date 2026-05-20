Recibir una herencia en Estados Unidos no implica disponer automáticamente de los bienes. Antes de cualquier reparto, existe una obligación fiscal clave que, si se posterga, puede derivar en medidas de cobro severas.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece que, si la persona fallecida tenía impuestos atrasados, esa deuda debe pagarse con el patrimonio heredado antes de distribuirlo entre los herederos. Ignorar este paso puede activar embargos sobre cuentas y bienes vinculados a la sucesión.

¿Qué se hereda tras la muerte de un familiar?

Cuando una persona fallece, su patrimonio (estate) incluye:

Activos (cuentas, propiedades, vehículos)

Deudas, incluidas las fiscales

Por ley, las deudas tienen prioridad sobre la distribución a los herederos.

Las obligaciones tributarias del fallecido deben ser cubiertas con el patrimonio heredado. (Fuente: archivo).

El Gobierno embarga a todos los familiares que postergaron este trámite

Si el administrador de la herencia o los familiares no regularizan la situación:

El IRS puede reclamar el pago pendiente

Puede iniciar acciones de cobro

Puede embargar activos del patrimonio

En ciertos casos, si los bienes ya fueron distribuidos sin pagar impuestos, pueden surgir responsabilidades para quienes los recibieron.

Uno por uno: embargan todos estos bienes heredados

Para saldar la deuda, el IRS puede avanzar sobre:

Cuentas bancarias del fallecido

Propiedades inmobiliarias

Vehículos y otros activos de valor

El objetivo es cubrir la obligación antes de cualquier reparto.