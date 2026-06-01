El Gobierno de California confirmó la continuidad del programa SUN Bucks para el verano 2026, una iniciativa que tiene como objetivo brindar ayuda a familias con niños en edad escolar mediante beneficios alimentarios cargados en tarjetas EBT.

De acuerdo con lo informado por el gobernador Gavin Newsom, los hogares que cumplan con los requisitos establecidos podrán recibir 120 dólares por cada niño elegible durante los meses de verano, cuando los estudiantes tienen acceso más limitado a comidas escolares gratuitas.

Tarjetas SUN Bucks 2026: cómo funcionarán

El programa otorgará beneficios alimentarios por un total de 120 dólares por niño elegible, distribuidos en tres pagos mensuales automáticos de 40 dólares, correspondientes a junio, julio y agosto.

El Departamento de Servicios Sociales de California comenzó a entregar a fines de mayo por correo las tarjetas a las familias que calificaban para el beneficio.

Las tarjetas son para la compra de alimentos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Quiénes podrán recibir este dinero

De acuerdo con la información oficial, la mayoría de los niños serán inscritos automáticamente si

Califican para comidas escolares gratuitas o a precio reducido

Reciben beneficios de CalFresh

Forman parte del programa CalWORKs

Reciben Medi-Cal con ingresos familiares iguales o inferiores al 185% del Nivel Federal de Pobreza

Son identificados por sus escuelas como niños en hogares de acogida

Se encuentran en situación de falta de vivienda

Forman parte de familias migrantes

El estado estima que aproximadamente 3,5 millones de niños recibirán la inscripción automática.

Qué deben hacer quienes no fueron inscritos automáticamente

Las familias cuyos hijos no aparezcan inscritos de forma automática aún pueden solicitar el beneficio. Tendrán que presentar una solicitud de comidas escolares o una Universal Benefits Application en la escuela del niño antes del 31 de agosto.

Información importante sobre este dinero

Las normas federales establecen que los fondos deben ser utilizados dentro de los 122 días posteriores a la fecha en la que son cargados en la tarjeta. Si este plazo vence, el saldo no utilizado expira automáticamente.