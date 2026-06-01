América Latina avanza hacia una nueva era del transporte ferroviario con un megaproyecto que promete transformar la movilidad de millones de personas. Con tecnología de origen chino y velocidades nunca antes vistas en la región, el nuevo tren de alta velocidad busca convertirse en una de las obras de infraestructura más importantes de las próximas décadas.

Se trata del proyecto ferroviario que unirá Lima con Ica, una iniciativa que busca modernizar el transporte peruano y posicionar al país entre los líderes regionales en infraestructura ferroviaria.

Construyen tren bala más rápido de América Latina

El proyecto contempla la construcción de una línea ferroviaria moderna capaz de alcanzar velocidades superiores a los 200 kilómetros por hora. Esto permitirá reducir significativamente los tiempos de viaje entre Lima y la región sur del país. Actualmente, muchos trayectos por carretera pueden demorar varias horas debido al tráfico y las condiciones de circulación.

Perú avanza con el proyecto del tren de alta velocidad Lima-Ica, que incorporará tecnología china y podrá superar los 200 km/h. (foto: archivo).

Tendrá tecnología china de última generación

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la participación de tecnología ferroviaria desarrollada en China, país que actualmente posee una de las redes de trenes de alta velocidad más extensas y avanzadas del mundo.

El sistema incorporaría: