Un nuevo proyecto de ley presentado en el Congreso propone entregar u$s 12.000 a un grupo particular de familias de cuatro integrantes en todo el país. La iniciativa, impulsada por el senador Bernie Sanders y el representante Ro Khanna, financiaría esos pagos con un impuesto del 5% sobre la riqueza de los 938 multimillonarios del país. El proyecto se llama “Make Billionaires Pay Their Fair Share Act”. Según un análisis de los economistas Emmanuel Saez y Gabriel Zucman, recaudaría u$s 4,4 billones en una década y en su primer año generaría fondos para emitir pagos directos de u$s 3.000 por persona. El beneficio alcanzaría a cada integrante de hogares con ingresos iguales o inferiores a u$s 150.000 anuales. El monto es de u$s 3.000 por persona: una familia de cuatro recibiría u$s 12.000 en total. Además de los pagos directos, los fondos financiarían otros programas sociales: El gravamen del 5% aplicaría solo a los 938 multimillonarios registrados en el país. Elon Musk debería u$s 42.000 millones en el primer año; Mark Zuckerberg y Jeff Bezos enfrentarían una carga de aproximadamente u$s 11.000 millones cada uno. El proyecto fue presentado en un Congreso de mayoría republicana, lo que reduce sus posibilidades de avanzar en el corto plazo. Sanders lo enmarcó como respuesta a la desigualdad: según el senador, en los últimos 50 años se redistribuyeron u$s 79 billones desde el 90% más pobre hacia el 1% más rico.