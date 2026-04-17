Clientes que compraron con tarjeta en Trader Joe’s durante un período de 2019 podrían recibir un cheque de aproximadamente u$s 102 como parte de un acuerdo judicial de u$s 7,4 millones. La cadena aceptó resolver una demanda colectiva que alegaba que algunos locales imprimían en los recibos más dígitos del número de tarjeta de lo que permite la ley federal. El caso fue iniciado por Brian Keim, quien afirmó que una sucursal en Florida le entregó un comprobante con los primeros seis y últimos cuatro dígitos de su tarjeta, violando la ley FACTA. Trader Joe’s negó irregularidades, pero acordó el pago para evitar continuar el litigio. El acuerdo aún requiere aprobación judicial en una audiencia prevista para agosto. No todos los clientes de Trader Joe’s califican para este pago. El acuerdo cubre únicamente a quienes cumplan las tres condiciones siguientes: Quienes no estén seguros de si califican pueden consultar el sitio oficial del acuerdo, llamar al 1-888-444-7415 o escribir a: Keim v. Trader Joe’s Settlement Administrator, P.O. Box 301134, Los Angeles, CA 90030-1134. El trámite puede completarse en línea en pocos minutos. Los pasos para presentar el reclamo son: El monto estimado es de u$s 102,45 por reclamo, aunque la cifra final depende del total de reclamaciones válidas y los fondos disponibles tras honorarios y gastos. Los cheques se emitirán dentro de los diez días hábiles posteriores a la aprobación definitiva y podrán cobrarse hasta 180 días después.