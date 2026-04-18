El ingreso legal a Estados Unidos requiere la posesión de la documentación migratoria pertinente. La visa, el pasaporte y la Green Card son los tres elementos fundamentales que constituyen la principal herramienta de control fronterizo, seguridad nacional y verificación legal ante las autoridades migratorias. No obstante, existe un programa otorgado por el gobierno de Estados Unidos que facilita el ingreso legal de ciudadanos extranjeros de ciertos países sin necesidad de tramitar ninguno de estos tres documentos esenciales. El Visa Waiver Program (VWP), o Programa de Exención de Visa, es una iniciativa del gobierno de Estados Unidos que permite a los ciudadanos de determinados países viajar al país sin necesidad de obtener una visa tradicional. En lugar de solicitar una visa en una embajada o consulado, los viajeros pueden ingresar con una autorización electrónica llamada ESTA (Electronic System for Travel Authorization). El objetivo del Visa Waiver Program (VWP) es facilitar los viajes y fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas entre Estados Unidos y sus aliados, al mismo tiempo que mantiene altos estándares de seguridad. Este programa beneficia principalmente a turistas y empresarios que viajan por períodos cortos, hasta 90 días, por motivos de turismo, negocios o tránsito. Está disponible para ciudadanos de más de 40 países. Para obtener la autorización del VWP, los viajeros deben tramitar el permiso ESTA, que es el documento electrónico que reemplaza la visa tradicional. El proceso es completamente en línea y sencillo, aunque exige cumplir con ciertos requisitos. A continuación, el paso a paso: Es importante destacar que el VWP permite a los ciudadanos de ciertos países viajar a Estados Unidos por motivos de turismo o negocios sin necesidad de obtener una visa. Esta iniciativa fomenta el intercambio cultural y económico entre naciones. La siguiente es la lista completa de los países que actualmente integran el Visa Waiver Program (VWP), actualizada para el año fiscal 2025, conforme a la información proporcionada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos: En el contexto internacional, se destacan los siguientes países: