El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos advierte a todos los contribuyentes de las consecuencias que puede tener sobre sus bienes el no responder a tiempo los avisos de cobro que envía el organismo. Cuando no se mantiene una comunicación fluida con la agencia recaudadora, puede determinarse que un embargo es la próxima acción a tomar. “Un embargo del IRS es la incautación legal de sus bienes para satisfacer una deuda tributaria. Pueden quitársele sueldos, dinero de su banco u otra cuenta financiera; o quitarle y vender su(s) vehículo(s), bienes inmuebles, y otra propiedad personal”, detalla el IRS. Cuando se envía un Aviso Final de la Intención de Embargo y su Derecho a Audiencia el contribuyente receptor es notificado de que su propiedad sobre la que se haya aplicado un gravamen puede ser embargada para saldar la deuda tributaria pendiente. Antes de que se llegue a este punto, deben atravesarse las siguientes instancias La forma de proceder una vez que se haya oficializado la medida dependerá del tipo de bien que se esté embargando. En el caso de que la sanción se haya aplicado sobre una vivienda o un vehículo, la agencia establece un período antes de realizar la subasta y, en caso de que no se realicen acuerdos alternativos, el bien es subastado públicamente. El dinero obtenido salda el costo de la operación y, posteriormente, la deuda. En caso de que exista un monto restante, se coordina la entrega de un reembolso al deudor. Por otra parte, cuando el embargo se emite sobre una cuenta bancaria, los fondos se congelan generalmente por 21 días, tiempo que el contribuyente tiene para llegar a un arreglo con IRS. De no haber resuelto el pendiente dentro de ese plazo, se sustraen. Las particularidades sobre cada tipo de embargo pueden encontrarse aquí. Según lo especifican las autoridades, la penalización puede quedar sin efecto cuando En caso de que la medida se haya liberado por cualquier motivo que no sea el primero, saldar la deuda aún será fundamental para evitar que el embargo vuelva a aplicarse.