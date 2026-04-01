El Servicio de Impuestos Internos (IRS) volvió a advertir sobre las consecuencias de ignorar avisos oficiales relacionados con incumplimientos fiscales. Cuando un contribuyente no regulariza su situación tras recibir notificaciones formales, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que impactan directamente en su patrimonio. El IRS inicia el proceso enviando comunicaciones oficiales donde informa: Según la información oficial de IRS, depende del tipo de aviso, pero en general: Si se ignora el aviso, el IRS escala el proceso automáticamente: