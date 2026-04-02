Los funcionarios de impuestos del IRS están autorizados a realizar visitas al domicilio o negocio de un contribuyente como parte del proceso de cobro de la agencia. Cuando las obligaciones fiscales no se cumplieron en tiempo y forma, el Servicio de Impuestos Internos explica que sus agentes pueden intervenir de manera directa en el proceso de cobro, facilitando vías de pago y examinando los riesgos particulares de no saldar el pendiente que existen en cada caso. Los funcionarios de ingresos son empleados civiles de la agencia con autorización para intervenir en el proceso de cobro de cualquier ciudadano o extranjero contribuyente que no haya cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones. Durante sus visitar brindan información sobre derechos y consecuencias de no pagar su deuda. “El agente envía la Carta 725-B o te llama para concertar una visita. Para confirmar tu cita, llama al número de teléfono que aparece en tu carta”, se indica. En caso de no responder, se enviarán reiteradas notificaciones, pero si la falta de contacto persiste, la visita se realizará de todas formas. También están autorizados a realizar este tipo de visitas La agencia especifica que, si un agente del IRS realiza una visita sin aviso, el contribuyente puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para protegerse del fraude y confirmar que efectivamente trabaja para el organismo.