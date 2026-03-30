En Nueva York una nueva propuesta avanza y amenaza con crear demoras y largas filas en supermercados debido a una nueva regulación respecto a las cajas de autopago y la cantidad máxima de productos que se pueden pasar. El objetivo, según los legisladores, no es solo apuntar a modificar la experiencia de compra, sino también reforzar los controles dentro de los comercios y redefinir el rol de los empleados respecto a estas nuevas tecnologías. En Nueva York, el uso de las cajas de autopago, cuya elección es muy recurrente entre los residentes, podría cambiar drásticamente con el avance de un nuevo proyecto de ley impulsado por la legislatura estatal. El objetivo es imponer límites concretos a los consumidores para reforzar el control dentro de los comercios. La norma limitaría la cantidad a un máximo de 15 productos por persona. La iniciativa pretende reducir errores y robos en supermercados en un contexto en el que el sistema de self-checkout es una herramienta de uso masivo. Se establece una regulación clara sobre el uso de cajas de autopago, en la que los distintos comercios deberán supervisar el sistema de forma constante. Por otro lado, se exigirá una proporción mínima de empleados por cantidad de terminales. A quienes no cumplan se les impondrán sanciones económicas que podrían variar de la siguiente manera: Aunque la medida aún no fue aprobada de forma definitiva y continúa debatiéndose, si recibe luz verde respecto a lo que propone entraría en vigencia un año después a su aprobación, mientras que su implementación completa se daría de forma progresiva. Esto significa que los cambios no serían inmediatos, pero marcarían un giro importante en el funcionamiento del autopago en todo el estado.