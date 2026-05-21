El sistema previsional de Estados Unidos contempla tres modalidades de retiro, que permiten a los trabajadores seleccionar el momento oportuno para comenzar a percibir sus beneficios del Seguro Social.

La edad mínima para jubilarse es a los 62 años, aunque optar por un retiro anticipado conlleva la recepción de pagos mensuales reducidos de manera permanente. La edad de jubilación plena, que varía de acuerdo a la fecha de nacimiento, permite el acceso al 100% del beneficio calculado.

Mientras tanto, quienes decidan postergar el retiro hasta los 70 años tienen la oportunidad de recibir un monto superior gracias a los créditos por jubilación diferida.

Ni 62 ni 67 años: esta es la nueva edad de jubilación confirmada por el Gobierno nacional

La edad de jubilación cambia: ¿cuánto tiempo habrá que trabajar a partir de ahora?

La edad promedio de retiro es a los 67 años, sin embargo, algunos ciudadanos optan por retirarse a los 62 años y a los 70 años. Durante la primera presidencia de Trump, se discutió la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria debido a la preocupación por el agotamiento de los fondos de la administración en los años venideros.

Actualmente, el sistema se sostiene a partir de los aportes efectuados por los trabajadores formales, resultando que el monto de la jubilación es equivalente a las contribuciones realizadas. En este sentido, aquellos que eligen la edad más temprana de retiro ven una reducción del 30% en sus ingresos.

Aunque esta propuesta permanece en suspenso por el momento, el sitio oficial de la Administración de la Seguridad Social de EE. UU. (SSA) señala que para los individuos nacidos en 1959, la “full retirement age” se establece en 66 años y 10 meses. Esto implica que los beneficiarios no podrán retirarse a los 62 años.

¿Cuál es la pensión máxima que otorga el Seguro Social?

Cuando un estadounidense decide alcanzar la jubilación, es imperativo que haya acumulado, como mínimo, 40 créditos del Seguro Social. Además, es crucial que entienda que la edad establecida para la jubilación influirá en el porcentaje de ingresos que recibirá mensualmente.

Según los datos actuales, los pagos son los siguientes: