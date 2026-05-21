Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Paramount+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en mayo.

Las películas más vistas de Paramount+.

4_ Una vida por delante Einer Gilkyson, un hombre endurecido por una tragedia y su amigo y socio Mitch Bradley llevan cuatro décadas viviendo en un rancho del noroeste de Wyoming. Un día, su nuera, Jean Gilkyson, llega con su nieta, Griff, huyendo de los abusos del novio de Jean.

5_ Bob Esponja: La película En Bikini Bottom se desatan problemas: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y el principal sospechoso es el Sr. Krabs. Junto a su mejor amigo, Patricio, Bob Esponja se dirige a la peligrosa Ciudad de Shell para recuperar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Krabs.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ Conspiración en Hollywood Vinculado con el asesinato de tres celebridades de Hollywood, un hombre decide emprender su propia pesquisa. Al necesitar apoyo, incorpora a dos detectives para destapar una conspiración mucho más explosiva de lo que cualquiera de ellos había imaginado.

7_ Shooter Shooter es un drama televisivo estadounidense inspirado en la novela Point of Impact de Stephen Hunter y en la película homónima de 2007. La historia sigue a un francotirador de Estados Unidos, formado en contrainteligencia y explora el funcionamiento del gobierno estadounidense.

8_ El especialista (The Mechanic) Arthur Bishop es un asesino a sueldo de alto nivel, regido por un código férreo y con una habilidad excepcional para eliminar a sus objetivos sin dejar rastro. La muerte de su amigo y mentor, Harry, lo obliga a cuestionar sus métodos, especialmente cuando Steve, el hijo de Harry, le solicita ayuda para saciar su sed de venganza.