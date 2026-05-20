La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que las personas que no actualicen su información personal podrían sufrir demoras, suspensiones o interrupciones en sus pagos durante junio.

Mantener los datos desactualizados puede afectar depósitos directos, reembolsos tributarios y beneficios mensuales .

Cualquier cambio relacionado con nombre legal, dirección o cuenta bancaria debe informarse de manera inmediata para evitar inconvenientes con los pagos.

Estas personas podrían perder los pagos del Seguro Social en junio

La SSA indicó que existen distintas situaciones que pueden provocar problemas en los beneficios mensuales si la información personal no está actualizada correctamente.

Cuando el nombre registrado en SSA no coincide con los datos bancarios o fiscales, pueden producirse rechazos en depósitos directos y demoras en reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Mantener actualizada la información del Seguro Social es fundamental para mantener vigentes los pagos mensuales.

Otro problema importante aparece cuando una persona cambia de domicilio y no actualiza su dirección.

Los cambios bancarios también pueden provocar pagos devueltos

Los agentes federales advierten sobre las consecuencias de no informar cambios de cuenta bancaria o entidad financiera. Si los pagos son enviados a una cuenta cerrada o incorrecta, el dinero puede ser rechazado y devuelto al organismo federal.

En esos casos, la reemisión del pago puede demorar varias semanas, afectando especialmente a jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios de programas federales que dependen de esos ingresos mensuales.

Entre los datos que deben mantenerse actualizados aparecen los siguientes:

Nombre legal.

Dirección postal .

Número telefónico.

Información bancaria para depósito directo.

Estado civil.

El organismo recordó que mantener los registros correctos ayuda a evitar interrupciones en los pagos y problemas administrativos relacionados con beneficios federales.