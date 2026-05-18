El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene vigentes los mecanismos que permiten avanzar con embargos sobre cuentas bancarias, vehículos, inmuebles y otros bienes de contribuyentes que no regularicen determinadas obligaciones fiscales vinculadas a herencias y sucesiones. La medida afecta especialmente a personas que hayan recibido bienes heredados y no completen trámites tributarios obligatorios relacionados con declaraciones patrimoniales, sucesiones indivisas o impuestos aplicables sobre esos activos. Las autoridades fiscales pueden avanzar sobre bienes y cuentas cuando detectan deudas tributarias pendientes, omisiones en declaraciones o incumplimientos relacionados con patrimonios heredados. Las sucesiones indivisas y los herederos alcanzados por impuestos patrimoniales deben cumplir con distintos procedimientos fiscales antes de disponer libremente de propiedades, vehículos o fondos bancarios heredados. El procedimiento permite a las autoridades fiscales avanzar sobre cuentas bancarias, automóviles, inmuebles y otros activos registrados a nombre del contribuyente cuando la deuda continúa impaga. Las acciones pueden incluir congelamiento de fondos, retenciones sobre cuentas y medidas judiciales sobre propiedades heredadas o bienes incorporados al patrimonio del heredero. Las restricciones y posibles embargos alcanzan principalmente a herederos, sucesiones indivisas y contribuyentes que recibieron propiedades, dinero o vehículos tras el fallecimiento de un familiar. El IRS mantiene activos distintos mecanismos de fiscalización patrimonial y puede avanzar con medidas de embargo cuando las obligaciones tributarias continúan sin regularizarse durante períodos prolongados.