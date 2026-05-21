Un nuevo episodio de clima severo amenaza amplias zonas del sur y centro de Estados Unidos con lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento potencialmente peligrosas que podrían extenderse durante varios días.

Este sistema afectará especialmente a sectores de las Llanuras del sur durante el resto de la semana y los expertos ya advirtieron por posibles inundaciones repentinas, daños materiales y cortes del suministro eléctrico.

Las zonas en alerta por tormentas severas hoy

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, el mayor riesgo para hoy jueves se concentrará en

Este de Colorado

Nuevo México

Texas

Arkansas central

Gran parte de Luisiana

Oeste de Mississippi

Se advirtió por inundaciones repentinas causadas por lluvias persistentes y acumulaciones rápidas de agua.

Además, las tormentas -acompañadas de granizo- podrían generar ráfagas de entre 89 y 105 km/h, aunque en ciertas zonas se prevé que alcancen los 120 km/h.

Las tormentas se extenderán durante el fin de semana de Memorial Day. Shutterstock

Alerta para el viernes por más tormentas peligrosas

El viernes, el sistema de tormentas volverá a fortalecerse sobre partes de las Llanuras. En ese sentido, las zonas con mayor riesgo serán

Sureste de Colorado

Noreste de Nuevo México

Oeste de Oklahoma

En estas regiones se esperan

Lluvias intensas

Tormentas eléctricas severas

Caída de granizo

Ráfagas de viento de entre 96 y 113 km/h

AccuWeather indicó que algunas tormentas podrían alcanzar incluso ráfagas de hasta 136 km/h.

El clima severo también se extiende durante el fin de semana de Memorial Day

Durante sábado, domingo y lunes, los pronósticos anticipan nuevas tormentas con actividad eléctrica que se expandirán hacia

Alabama

Georgia

Las Carolinas