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Un nuevo episodio de clima severo amenaza amplias zonas del sur y centro de Estados Unidos con lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento potencialmente peligrosas que podrían extenderse durante varios días.

Este sistema afectará especialmente a sectores de las Llanuras del sur durante el resto de la semana y los expertos ya advirtieron por posibles inundaciones repentinas, daños materiales y cortes del suministro eléctrico.

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Las zonas en alerta por tormentas severas hoy

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, el mayor riesgo para hoy jueves se concentrará en

  • Este de Colorado
  • Nuevo México
  • Texas
  • Arkansas central
  • Gran parte de Luisiana
  • Oeste de Mississippi

Se advirtió por inundaciones repentinas causadas por lluvias persistentes y acumulaciones rápidas de agua.

Además, las tormentas -acompañadas de granizo- podrían generar ráfagas de entre 89 y 105 km/h, aunque en ciertas zonas se prevé que alcancen los 120 km/h.

Las tormentas se extenderán durante el fin de semana de Memorial Day.
Las tormentas se extenderán durante el fin de semana de Memorial Day.Shutterstock

Alerta para el viernes por más tormentas peligrosas

El viernes, el sistema de tormentas volverá a fortalecerse sobre partes de las Llanuras. En ese sentido, las zonas con mayor riesgo serán

  • Sureste de Colorado
  • Noreste de Nuevo México
  • Oeste de Oklahoma

En estas regiones se esperan

  • Lluvias intensas
  • Tormentas eléctricas severas
  • Caída de granizo
  • Ráfagas de viento de entre 96 y 113 km/h

AccuWeather indicó que algunas tormentas podrían alcanzar incluso ráfagas de hasta 136 km/h.

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El clima severo también se extiende durante el fin de semana de Memorial Day

Durante sábado, domingo y lunes, los pronósticos anticipan nuevas tormentas con actividad eléctrica que se expandirán hacia

  • Alabama
  • Georgia
  • Las Carolinas

El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.