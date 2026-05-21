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Un nuevo episodio de clima severo amenaza amplias zonas del sur y centro de Estados Unidos con lluvias intensas, tormentas eléctricas, granizo y ráfagas de viento potencialmente peligrosas que podrían extenderse durante varios días.
Este sistema afectará especialmente a sectores de las Llanuras del sur durante el resto de la semana y los expertos ya advirtieron por posibles inundaciones repentinas, daños materiales y cortes del suministro eléctrico.
Las zonas en alerta por tormentas severas hoy
De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, el mayor riesgo para hoy jueves se concentrará en
- Este de Colorado
- Nuevo México
- Texas
- Arkansas central
- Gran parte de Luisiana
- Oeste de Mississippi
Se advirtió por inundaciones repentinas causadas por lluvias persistentes y acumulaciones rápidas de agua.
Además, las tormentas -acompañadas de granizo- podrían generar ráfagas de entre 89 y 105 km/h, aunque en ciertas zonas se prevé que alcancen los 120 km/h.
Alerta para el viernes por más tormentas peligrosas
El viernes, el sistema de tormentas volverá a fortalecerse sobre partes de las Llanuras. En ese sentido, las zonas con mayor riesgo serán
- Sureste de Colorado
- Noreste de Nuevo México
- Oeste de Oklahoma
En estas regiones se esperan
- Lluvias intensas
- Tormentas eléctricas severas
- Caída de granizo
- Ráfagas de viento de entre 96 y 113 km/h
AccuWeather indicó que algunas tormentas podrían alcanzar incluso ráfagas de hasta 136 km/h.
El clima severo también se extiende durante el fin de semana de Memorial Day
Durante sábado, domingo y lunes, los pronósticos anticipan nuevas tormentas con actividad eléctrica que se expandirán hacia
- Alabama
- Georgia
- Las Carolinas
El consejo es mantenerse alerta a las actualizaciones meteorológicas en caso de que exista algún cambio importante.