Los ganadores de la lotería de visas más competida de Estados Unidos -la lotería de residencia permanente- tienen un plazo definitivo: el 30 de septiembre de 2026. Quienes no completen sus trámites antes de esa fecha perderán su green card para siempre, sin posibilidad de traslado.

El Departamento de Estado lo confirmó en el Visa Bulletin de junio.

El programa está suspendido desde fines de 2025 por orden de la administración Trump. Pero el calendario no se detuvo. Si se reactiva en las próximas semanas, junio será el último mes con margen real para actuar.

¿Qué implica el plazo del 30 de septiembre para los seleccionados?

La ley migratoria es clara: la elegibilidad del DV-2026 no se extiende más allá del año fiscal. Quien no obtenga su visa antes del 30 de septiembre pierde su selección de forma permanente. No hay prórroga ni transferencia al ciclo siguiente.

El riesgo es doble. El Departamento de Estado advirtió que los números pueden agotarse antes de esa fecha si la demanda supera el techo anual de aproximadamente 52.000 visas. Una vez alcanzado ese límite, el programa cierra sin importar cuánto tiempo quede.

La elegibilidad del DV-2026 no se extiende más allá del año fiscal. Shutterstock

¿Qué deben hacer ahora los seleccionados del DV-2026?

Con la suspensión activa, los trámites de ajuste de estatus dentro de EE.UU. están frenados. Pero quienes procesen desde el exterior deben preparar ya el formulario DS-260, la documentación y el examen médico para actuar de inmediato si el programa se reactiva.