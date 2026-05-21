Víctor Florencio ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este jueves, 21 de mayo de 2026. Además, el "Niño Prodigio" ha recomendado cómo encarar el día para afrontarlo de la mejor manera.

En base la astrología occidental, el astrólogo ha explicado cómo le irá a los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario), agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), aire (Géminis, Libra y Acuario) y tierra (Tauro, Virgo y Capricornio).

¡Feliz jueves! Con la Luna en Capricornio en cuadratura a Marte en Aries, surgen impulsos rebeldes y ganas de actuar por tu cuenta; evita reacciones confrontativas, respeta las reglas y ten paciencia: el éxito requiere tiempo y madurez.

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