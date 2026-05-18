Las autoridades de Estados Unidos confirmaron que los beneficios de pensiones por discapacidad pueden someterse a revisiones para constatar que todos los beneficiarios aún cumplen con los requisitos del programa. Si se responde al proceso de control o no se envía la información solicitada, la continuidad de la prestación entrará en riesgo. Este procedimiento forma parte de las revisiones que realiza la Administración del Seguro Social (SSA) para comprobar que los titulares de la prestación aún sean elegibles para cobrar. Oficialmente, el nombre de las verificaciones es Continuing Disability Review, un proceso oficial donde se analiza nuevamente cada situación médica y cotidiana de quienes cobran pensiones por discapacidad. Cuando las autoridades determinan revisar un caso, SSA envía una carta oficial al beneficiario solicitando que complete un informe sobre su situación actual. En el documento se hacen preguntas sobre En esto casos, se debe responder individualmente al requerimiento de las autoridades para demostrar que aún se conserva la elegibilidad. Los beneficiarios deben presentar el Continuing Disability Review Report (formulario SSA-454-BK) cuando reciben el aviso del organismo. Una vez que se haya enviado SSA revisará la información y solicitará datos adicionales en caso de considerarlo necesario. Cuando la decisión se tomó, SSA envía una carta oficial con la decisión. Si se determina que la persona ya no cumple los requisitos para recibir su beneficio, la notificación incluirá las instrucciones para presentar una apelación. Si no se acciona, la prestación será dada de baja.