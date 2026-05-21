En esta noticia Las más visto de Hulu en Estados Unidos

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Hulu ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en mayo.

Las películas más vistas de Hulu.

Las más visto de Hulu en Estados Unidos

1_ SEND HELP (Enviad ayuda) (Send Help) Tras un siniestro aéreo que los deja aislados en una isla remota, una empleada capaz y su insufrible jefe deben arreglárselas para sobrevivir; ella echará mano de sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, pese a su conflictiva relación.

2_ Jumanji: siguiente nivel Esta vez, los jugadores regresan al juego, pero con los avatares intercambiados, lo que da lugar a un elenco peculiar: los mismos héroes con otra apariencia. Ahora bien, ¿qué ha sido del resto? A los participantes no les queda más remedio que volver a enfrentarse a esta peligrosa partida para averiguar qué está ocurriendo en realidad.

3_ Tornados (Twisters) Kate Carter, una ex cazadora de tormentas marcada por un devastador encuentro con un tornado, es convocada por su amigo Javi para regresar a las llanuras y probar un sistema de rastreo de última generación. Allí se topa con Tyler Owens, una carismática y temeraria estrella de las redes sociales y su ruidoso equipo.

4_ El diablo viste de Prada En el frenético universo de la moda neoyorquina, la revista Runway es la meca. Bajo la férrea dirección —y la manicura impecable— de Miranda Priestly, trabajar allí supone un desafío intimidante para cualquiera que aspire a triunfar. Para Andy Sachs, recién graduada, ser asistente de Miranda podría abrirle todas las puertas. Pero ella sobresale por su aspecto descuidado dentro del pequeño ejército de guapísimas redactoras de la revista. Andy se da cuenta enseguida de que, para tener éxito en ese negocio, no le bastará con la iniciativa y la determinación. Y el desafío definitivo lo tiene justo delante, ataviado con Prada de arriba abajo.

Las películas más vistas de Hulu.