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Una compra o un pago puede superar el dinero disponible en una cuenta corriente. Para ayudar a cubrir esas operaciones, Bank of America ofrece Balance Connect, un servicio que transfiere automáticamente fondos disponibles desde cuentas de respaldo vinculadas.

Según la información oficial del banco, el cliente puede conectar hasta cinco cuentas elegibles y elegir el orden en que se utilizarán. Las transferencias no tienen comisión, aunque las cuentas de crédito vinculadas están sujetas a intereses.

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Cómo funciona la transferencia automática

Balance Connect actúa cuando la cuenta cubierta está por quedar en descubierto. En ese momento, transfiere fondos disponibles desde las cuentas de respaldo para ayudar a cubrir la operación.

El banco explica que este mecanismo puede contribuir a evitar transacciones rechazadas, cheques devueltos y sobregiros. Su funcionamiento depende de que exista dinero o crédito disponible en las cuentas elegibles vinculadas.

Qué cuentas pueden vincularse

Entre las opciones, Bank of America menciona otras cuentas corrientes elegibles, cuentas de ahorro y tarjetas de crédito de la entidad.

Los clientes pueden elegir el orden de las cuentas de respaldo vinculadas a Balance Connect.
Los clientes pueden elegir el orden de las cuentas de respaldo vinculadas a Balance Connect.Fuente: ShutterstockShutterstock

Si se vinculan varias, el sistema utiliza los fondos disponibles siguiendo el orden establecido por el cliente. La inscripción y las preferencias pueden administrarse desde la aplicación móvil o la banca en línea.

El servicio no está disponible para Advantage SafeBalance Banking ni Advantage SafeBalance for Family Banking, ya sea como cuenta cubierta o como respaldo.

Qué significa que la transferencia no tenga comisión

La ausencia de comisión corresponde al movimiento realizado mediante Balance Connect. Si el respaldo proviene de una cuenta de crédito, pueden aplicarse intereses, según advierte el banco.

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En su explicación sobre los descubiertos, la entidad señala que estos ocurren cuando el saldo disponible no alcanza para cubrir una compra o un pago. Según las condiciones aplicables, la operación puede rechazarse o procesarse dejando la cuenta en negativo, con un posible cargo por sobregiro.

Además de la protección mediante cuentas vinculadas, Bank of America permite consultar el saldo disponible y configurar alertas de saldo y pagos en su aplicación. Estas herramientas ayudan a seguir los movimientos y anticipar posibles faltantes de fondos.