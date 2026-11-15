Los documentos exigidos varían según el tipo de tarjeta y la situación del solicitante.

Una fotocopia certificada ante notario no cumple los requisitos documentales para tramitar la tarjeta del Seguro Social. La Administración del Seguro Social (SSA) exige presentar originales o copias certificadas por la agencia que emitió el documento.

La guía oficial de la SSA excluye expresamente las fotocopias simples y las copias notarizadas. La documentación necesaria depende del tipo de solicitud y de las circunstancias de la persona.

Qué copias acepta el Seguro Social

La diferencia está en quién certifica la copia. Para que sea admitida, debe estar certificada por el organismo emisor del documento. La intervención de un notario no sustituye esa condición.

La SSA tampoco acepta un recibo que indique que la persona solicitó el documento y está esperando recibirlo.

Qué documentos pueden acreditar la identidad

Para ciudadanos estadounidenses adultos, la guía menciona la licencia de conducir estadounidense, la identificación estatal para no conductores y el pasaporte estadounidense.

Si la persona no dispone de esas identificaciones o no puede conseguir un reemplazo dentro de diez días, la SSA contempla alternativas. Entre ellas figuran credenciales de empleado o estudiante, tarjetas de seguro médico, excepto Medicare, e identificaciones militares estadounidenses.

Un pasaporte estadounidense puede servir para acreditar tanto la identidad como la ciudadanía ante la SSA. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Deben estar vigentes, mostrar el nombre y datos identificatorios, como la edad o la fecha de nacimiento, y preferentemente incluir una fotografía reciente.

Además, un mismo documento puede acreditar dos condiciones. Por ejemplo, el pasaporte estadounidense puede demostrar ciudadanía e identidad.

Cómo consultar los requisitos y preparar la presentación

La página permite seleccionar si la tarjeta corresponde a un adulto o un menor, la ciudadanía de la persona y si se solicita una tarjeta original, un reemplazo o una corrección.

En su publicación sobre el número y la tarjeta del Seguro Social, la agencia explica que algunas personas pueden comenzar la solicitud por internet y después presentar la documentación requerida en una oficina o centro de tarjetas. Si no pueden iniciar el proceso en línea, pueden comunicarse para programar una cita.

Para quienes tienen 12 años o más y solicitan un número original, generalmente se requiere una entrevista presencial, incluso cuando un padre o tutor firma la solicitud por el menor.