Texas decidió avanzar con nuevas exigencias para food trucks que podrían dejar fuera del sistema a una parte de los migrantes. La medida, impulsada bajo una ley firmada por el gobernador Greg Abbott, introduce controles más estrictos y redefine quiénes podrán operar legalmente en el rubro. En un contexto donde la economía informal es clave para muchas familias, esta normativa pone el foco en la regularización obligatoria y suma requisitos que no todos podrán cumplir. El eje de la reforma está en la ley HB 2844, que establece que cualquier persona que quiera operar un food truck en Texas deberá contar con una licencia estatal obligatoria. Esta disposición no solo unifica criterios en todo el territorio, sino que también deja sin efecto muchas regulaciones locales. Entre los puntos más relevantes, la normativa fija que: Además, la ley establece que estas reglas estarán por encima de cualquier ordenanza municipal, lo que elimina posibles flexibilizaciones a nivel local. La implementación ya tiene fecha: el nuevo esquema comenzará a regir desde el 1° de julio, marcando un antes y un después para el sector. Más allá de los requisitos técnicos, el aspecto que más impacto genera es otro. A partir de nuevas disposiciones administrativas, Texas comenzará a exigir una prueba de presencia legal en Estados Unidos para otorgar licencias profesionales. Esto significa que muchos trabajadores no podrán acceder al permiso necesario para operar, incluso si ya desarrollaban la actividad. La medida no se limita a los vendedores ambulantes de comida, sino que también alcanza a oficios como: Según estimaciones oficiales, el cambio podría afectar a miles de licencias que actualmente no están vinculadas a un número de Seguro Social, lo que expone la magnitud del impacto. La legislación también redefine cómo se controlará la actividad. Con la entrada en vigencia de la ley, se implementarán tres niveles de inspección sanitaria, en función del tipo de alimentos que se comercialicen: Este esquema apunta a reforzar la seguridad alimentaria, pero también implica mayores exigencias operativas para los emprendedores.