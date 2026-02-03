Amazon confirmó un cierre masivo de tiendas físicas en Estados Unidos, una decisión que impacta de lleno en su presencia minorista y en miles de trabajadores. La compañía anunció que cerrará todas las sucursales de Amazon Fresh y Amazon Go, dos de sus formatos más ambiciosos en el negocio de supermercados y tiendas sin cajas.

La medida forma parte de un cambio estratégico profundo dentro del gigante tecnológico, que decidió reducir su operación de locales físicos y concentrarse en otros segmentos considerados más rentables, como la entrega de comestibles a domicilio y la expansión de Whole Foods Market.

Las autoridades de Amazon anunciaron que avanzarán con el cierre total de sus tiendas Amazon Fresh y Amazon Go en territorio estadounidense. La decisión alcanza a decenas de sucursales distribuidas en distintos estados, muchas de ellas inauguradas en los últimos años como parte de una fuerte apuesta por el comercio presencial.

Amazon Go se había destacado por su sistema de compra sin cajas registradoras, mientras que Amazon Fresh buscaba competir directamente con las grandes cadenas de supermercados. Sin embargo, el modelo no logró los resultados esperados y la compañía optó por descontinuar ambos formatos.

En algunos casos puntuales, especialmente en California, los cierres se realizarán de manera escalonada debido a regulaciones estatales sobre empleo y notificación previa.

Por qué Amazon toma esta decisión y qué pasará con las sucursales

Desde Amazon explicaron que el cierre responde a una revisión integral de su estrategia minorista. El foco ahora estará puesto en:

La entrega de alimentos el mismo día.

El fortalecimiento de Whole Foods Market.

Nuevos formatos comerciales más eficientes.

La reducción de costos operativos.

Parte de los locales cerrados podrían ser reconvertidos en tiendas Whole Foods u otros proyectos comerciales, mientras que otros cerrarán de forma definitiva. La empresa aseguró que seguirá invirtiendo en el negocio de alimentos, pero con un enfoque distinto.