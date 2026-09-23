Desde que el REAL ID se volvió obligatorio para volar dentro de Estados Unidos, muchos pasajeros llegan al control de seguridad y descubren un problema: su identificación no sirve. Para esos casos, la TSA puso en marcha ConfirmID, un sistema de verificación de identidad que tiene un costo y reglas propias.

Qué es TSA ConfirmID

TSA ConfirmID es un programa de verificación de identidad de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) pensado para los pasajeros que se presentan en el control sin una forma de identificación aceptable, como un REAL ID o un pasaporte.

En términos oficiales, se trata de un programa de “viajero registrado” que funciona como método alternativo y modernizado para confirmar quién es la persona cuando no puede mostrar los documentos habituales. Reemplaza a los antiguos procedimientos manuales de verificación.

TSA ConfirmID es la verificación de identidad para quienes llegan al control sin un REAL ID ni una identificación aceptable. Fuente: Shutterstock. Ivan Marc

A quién le sirve

ConfirmID apunta a quienes llegan al aeropuerto y no tienen a mano un documento válido para volar: por ejemplo, alguien con una licencia de conducir que no cumple con el estándar REAL ID, con el pasaporte vencido o directamente sin identificación encima.

Conviene tener claro un punto: no es un reemplazo del REAL ID, sino una salida para no quedar varado en el control cuando falta el documento correcto.

Cuánto cuesta

El programa tiene un costo de USD 45 por persona. Según el aviso oficial, esa tarifa cubre un período de 10 días, durante el cual la persona puede usar el sistema para verificar su identidad en cada paso por el control (por ejemplo, en un viaje de ida y vuelta).

Dos aclaraciones importantes sobre el pago:

La tarifa no es reembolsable , aun si la verificación no resulta exitosa.

Pagar no garantiza que la identidad quede verificada ni el acceso a la zona de embarque.

Cómo funciona en el control

Cuando un pasajero no puede mostrar una identificación aceptable, es derivado al proceso de ConfirmID. Allí, la TSA utiliza información biográfica o biométrica para confirmar la identidad de la persona, cotejándola con sus bases de datos de prechequeo (como Secure Flight).

El trámite suele llevar entre 10 y 15 minutos, aunque puede extenderse a 30 minutos o más según las condiciones del control. Y aun completándolo, la persona puede quedar sujeta a controles adicionales o demoras. Si la TSA no logra verificar la identidad, se niega el ingreso al control de seguridad.

Desde cuándo rige

El esquema quedó formalizado a través de un aviso oficial publicado en el Registro Federal el 3 de diciembre de 2025, y la TSA avanzó con su implementación como programa pago a comienzos de 2026. Se enmarca en el endurecimiento de los controles de identidad tras la entrada en vigencia del REAL ID.