Un programa del estado de West Virginia ofrece hasta 12.000 dólares a trabajadores remotos que estén dispuestos a mudarse y establecerse en la región. El plan, llamado Ascend WV, está diseñado para atraer nuevos residentes que busquen una mejor calidad de vida en un entorno natural, con acceso a actividades al aire libre y una comunidad activa. Según la información oficial del programa, los candidatos seleccionados también reciben un paquete gratuito de recreación al aire libre, membresía en espacios de coworking y acceso a eventos de networking exclusivos. El costo de vida en West Virginia es un 22% más bajo que el promedio nacional y los precios de la vivienda están muy por debajo de otras regiones del país. Ascend WV fue lanzado en abril de 2021 y es financiado con una donación de 25 millones de dólares de Brad D. y Alys Smith, fundadores del Outdoor Economic Development Collaborative de la Universidad de West Virginia. Hasta el momento, más de 500 personas ya se sumaron al programa. Ascend WV es un programa de atracción de talento orientado a trabajadores remotos que vivan fuera de West Virginia y tengan empleo a tiempo completo en una empresa ubicada fuera del estado, o que sean dueños de negocios que puedan gestionarse de forma remota. Los interesados deben tener al menos 18 años y estar dispuestos a residir en el estado durante un mínimo de dos años consecutivos. El programa también acepta parejas y familias, aunque cada integrante es evaluado de forma individual y no se garantiza la aceptación de todos los miembros. Quienes ya viven en West Virginia no son elegibles, pero sí pueden aplicar los nativos del estado que residan en otro lugar. El beneficio económico central del programa son 12.000 dólares, distribuidos en pagos mensuales iguales a lo largo de 24 meses. Los participantes retiran los cheques en persona en el espacio de coworking local asignado. Es importante tener en cuenta que estos pagos son considerados ingresos y están sujetos a impuestos, cuya responsabilidad recae exclusivamente en el participante. Existe además una opción para quienes decidan comprar una vivienda en West Virginia durante el programa: en ese caso, los pagos restantes pueden acelerarse y cobrarse en un único monto al verificar la compra. Esto representa un incentivo adicional para quienes buscan establecerse de forma permanente en el estado. Si un participante abandona el programa antes de cumplir los dos años, conserva únicamente el dinero recibido hasta la fecha de su salida, sin obligación de devolver lo ya cobrado. Más allá del incentivo económico, Ascend WV ofrece una serie de beneficios adicionales orientados a facilitar la integración de los nuevos residentes. Según la información oficial del programa, los participantes acceden a: West Virginia cuenta con más de 2.000 millas de aguas para deportes acuáticos, rutas de mountain bike y más de 4.000 vías de escalada en el Parque Nacional New River Gorge, entre otras opciones recreativas disponibles durante todo el año.