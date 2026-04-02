Estados Unidos ofrece un beneficio de hasta u$s 10.000 y beneficios fiscales a quienes se muden a la ciudad de Tulsa, Oklahoma, pero el programa no está abierto a cualquier persona. La única condición central es tener un trabajo remoto de tiempo completo para una empresa ubicada fuera de Oklahoma y trasladarse a vivir dentro de los límites de esa ciudad. La iniciativa se llama Tulsa Remote y fue creada para atraer trabajadores remotos de distintos sectores a cambio de ayuda económica, actividades de integración y apoyo para instalarse en la comunidad. El plan no incluye ofertas laborales ni funciona como una bolsa de empleo, sino que está pensado para personas que ya trabajan y pueden conservar ese puesto al mudarse. Lanzado en 2018, el programa se sostiene con financiamiento de la George Kaiser Family Foundation y con incentivos vinculados a la legislación estatal. La condición más importante para ingresar a Tulsa Remote es contar con empleo remoto de tiempo completo en una empresa que no esté radicada en Oklahoma. Además, el postulante no puede residir actualmente en ese estado y debe comprometerse a mudarse a Tulsa dentro de los 12 meses posteriores a la aprobación. El programa exige que la residencia esté dentro de los límites de la ciudad de Tulsa. Eso significa que no alcanza con instalarse en zonas cercanas o suburbios como Bixby, Broken Arrow, Sand Springs, Sapulpa o Jenks. El beneficio más conocido del programa es el pago de hasta u$s 10.000 para facilitar la mudanza y la instalación en la ciudad. A eso se suman oportunidades de integración comunitaria, actividades para generar vínculos profesionales y otros apoyos pensados para que el traslado sea más sencillo. Además, Tulsa Remote se apoya en incentivos estatales que permiten mejorar la propuesta para quienes se relocalizan. Por eso muchas veces se lo presenta como un plan que combina ayuda económica directa con alivio impositivo, aunque no todos los detalles dependen del programa en sí, sino también del marco legal de Oklahoma. Tulsa Remote está dirigido a personas con flexibilidad para trabajar desde cualquier lugar y que busquen instalarse en una nueva ciudad de forma estable. Aunque el compromiso inicial es por un año, el perfil que busca el programa es el de alguien dispuesto a quedarse a largo plazo. También pueden aplicar parejas y familias, pero cada integrante que busque ingresar debe cumplir las condiciones establecidas. En esos casos, las postulaciones del grupo familiar o de la pareja deben hacerse dentro del mismo período de dos semanas para ser consideradas.