El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) del Gobierno de los Estados Unidos comenzó un proceso de evaluación y reestructuración de los requisitos de elegibilidad, a partir de la implementación de la Ley One Big Beautiful Bill de 2025 propuesta por Donald Trump. La medida impacta sobre una parte puntual de los beneficiarios que reciben cupones para alimentos, especialmente sobre quienes están dentro del grupo laboral más controlado por el sistema. A partir de esta actualización, el Gobierno federal ya dejó asentado que habrá nuevas pautas para sostener o perder la ayuda. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos confirmó que la Ley One Big Beautiful Bill de 2025 introdujo cambios dentro del funcionamiento de SNAP. Entre ellos, aparecen modificaciones sobre los requisitos de trabajo y sobre quiénes pueden quedar exceptuados de cumplirlos. SNAP publicó un aviso en el que informó que se estaban elaborando directrices para aplicar los nuevos criterios sobre los adultos sanos sin dependientes. Se trata de una nueva legislación que obliga a los agentes del programa a revisar qué beneficiarios seguirán recibiendo la ayuda alimentaria y cuáles podrían quedar afuera si no encajan en las nuevas reglas. Según la información oficial disponible hasta ahora, estos serían los puntos que SNAP podría reforzar o volver a controlar con más rigor en 2026: El grupo más expuesto es el de los adultos sanos sin dependientes, es decir, personas que pueden trabajar y no tienen hijos u otras personas a cargo dentro del hogar SNAP. Sobre ese segmento recaen las reglas más estrictas dentro del programa. Según la normativa oficial, esas personas solo pueden recibir SNAP durante tres meses dentro de un período de tres años si no cumplen con la exigencia laboral establecida por el programa. Para conservar la tarjeta EBT, deben acreditar al menos 80 horas mensuales de trabajo, capacitación o actividades aprobadas por el estado.