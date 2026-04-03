El clima cambia de forma brusca en Estados Unidos: llega la lluvia este fin de semana con una tormenta violenta que provocará una fuerte baja de temperatura, nieve, hielo y riesgo de apagones en varias zonas del país. El sistema avanzará desde el Medio Oeste hacia el noreste, con impactos directos en la movilidad y el suministro eléctrico. El fenómeno está vinculado al mismo frente que puso fin a la ola de calor en el oeste y ahora se combina con una masa de aire frío que desciende desde Canadá. Este choque generará precipitaciones intensas, tormentas eléctricas y condiciones invernales peligrosas en distintos puntos. Las autoridades meteorológicas advierten que ya hay miles de usuarios sin electricidad y que el escenario podría repetirse durante el fin de semana, especialmente en áreas donde se acumule hielo sobre árboles y tendidos eléctricos. El avance del sistema afectará principalmente al norte y centro de Estados Unidos, con focos críticos donde el hielo y la nieve podrían provocar cortes de luz. En estos lugares, la acumulación de hielo podría superar niveles peligrosos, con capas de hasta media pulgada que afectan cables eléctricos y ramas. Más de 51.500 clientes ya quedaron sin suministro eléctrico en Wisconsin y Michigan tras la primera fase de la tormenta y se espera que una segunda ola vuelva a generar interrupciones. La tormenta no será uniforme: combinará distintos fenómenos según la región, lo que aumenta el nivel de riesgo. Se prevén lluvias intensas y tormentas eléctricas en el sur, mientras que en el norte dominarán la nieve húmeda y la lluvia congelante. En las zonas intermedias, el hielo será el principal problema por su impacto sobre la infraestructura. En el norte de las Llanuras y el Medio Oeste, una nueva franja de hielo se desarrollará entre Minnesota, Wisconsin y Michigan. Más al oeste y hacia Canadá, las nevadas dejarán acumulaciones de entre 15 y 30 centímetros, con máximos cercanos a los 48 cm. Además, el ingreso de aire frío desde Canadá provocará un descenso marcado de la temperatura, aunque en algunas áreas se registrarán breves deshielos que pueden generar superficies resbaladizas y complicar la limpieza. El sistema traerá múltiples amenazas simultáneas, por lo que se recomienda tomar precauciones, especialmente en zonas afectadas por hielo y tormentas severas. El fin de semana estará marcado por un escenario climático complejo en gran parte del país, con condiciones que pueden cambiar rápidamente y afectar tanto la seguridad como los servicios básicos.