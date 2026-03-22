El Internal Revenue Service (IRS) volvió a poner en el centro de la escena uno de los beneficios fiscales más relevantes para las familias en Estados Unidos: la posibilidad de acceder a un reembolso de hasta 1.700 dólares por hijo al presentar la declaración de impuestos. Lejos de tratarse de un bono extraordinario o un pago universal, este ingreso forma parte del sistema tributario y está vinculado directamente al Crédito Tributario por Hijos, un programa que puede generar devoluciones de dinero incluso para quienes tienen baja carga impositiva. De acuerdo con el Internal Revenue Service, el monto de hasta 1.700 dólares corresponde a la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos, conocido como Additional Child Tax Credit (ACTC). Este beneficio permite que: Es importante entender que el crédito total puede llegar a USD 2.200, pero solo una parte es reembolsable en efectivo. Según los criterios oficiales del Internal Revenue Service, para recibir este reembolso se deben cumplir varias condiciones: Además, el crédito está diseñado principalmente para familias de ingresos bajos o medios, ya que el monto se ajusta según la situación económica. El Internal Revenue Service también confirmó que los reembolsos vinculados a este crédito no se envían de inmediato. Por ley federal: Esto se debe a controles antifraude aplicados a créditos reembolsables. Para acceder a este beneficio, es obligatorio: Sin este trámite, el pago no se genera automáticamente.