Una nueva normativa en Nueva York establece que todos los comercios deberán aceptar pagos en efectivo de forma obligatoria. La medida, que entró en vigencia el 21 de marzo, busca garantizar el acceso igualitario a bienes y servicios para todas las personas, incluso aquellas que no utilizan medios de pago digitales. La nueva normativa oficializada por la Oficina de la Fiscal General de Nueva York, que ya entró en vigor, exige que los comercios: Los negocios que no respeten la normativa pueden enfrentar: Quienes detecten incumplimientos pueden denunciar a los comercios ante la Oficina de la Fiscal General de Nueva York mediante un formulario online o llamando al 800-771-7755, según los detalles del texto oficial.