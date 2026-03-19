El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que investigará hogar por hogar a ciudadanos y extranjeros que presenten su declaración de impuestos con montos incorrectos, especialmente cuando reclamen créditos o reembolsos superiores a lo permitido. La medida forma parte del esquema de control vigente durante la temporada fiscal 2026. Este procedimiento no implica inspecciones físicas masivas, sino el envío de avisos oficiales a los domicilios registrados de los contribuyentes. Allí se detallan las irregularidades detectadas, las multas aplicables y los plazos para regularizar la situación sin generar intereses adicionales. La advertencia se centra en un error frecuente: declarar montos excesivos sin una justificación válida. En estos casos, el IRS activa sanciones específicas que pueden impactar directamente en el bolsillo del contribuyente. Cuando el IRS indica que investigará “hogar por hogar”, se refiere al envío individual de notificaciones oficiales a cada contribuyente que haya presentado su declaración de forma incorrecta. Este proceso se activa principalmente cuando se detecta una “cantidad excesiva” en la solicitud de créditos o reembolsos. Es decir, cuando el monto reclamado supera lo permitido por la normativa vigente para ese año fiscal. En estos casos, el organismo revisa la declaración y, si no encuentra una causa razonable que justifique el error, aplica una penalización automática. El principal foco está en quienes presentan su declaración con montos inflados o incorrectos, especialmente en beneficios fiscales. La penalización vigente corresponde a una multa del 20% sobre el monto excesivo reclamado. Esta sanción está contemplada en la sección IRC 6676. Además, desde el 4 de julio de 2025, se amplió el alcance de esta multa a partir de la ley One Big Beautiful Bill Act. Desde entonces, también aplica a errores vinculados a créditos o reembolsos relacionados con impuestos laborales. Este cambio amplía significativamente los casos en los que el IRS puede aplicar sanciones, aumentando el control sobre las declaraciones presentadas. Sí. El IRS contempla excepciones cuando el contribuyente puede demostrar que actuó de buena fe y que existió una causa razonable para el error. En estos casos, la agencia permite iniciar un proceso de revisión: Si la explicación es aceptada, la multa puede reducirse o incluso eliminarse por completo.