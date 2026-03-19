El Servicio de Impuestos Internos (IRS) intensifica sus controles sobre contribuyentes que superan ciertos umbrales de actividad financiera. En particular, el organismo pone el foco en quienes registran más de un determinado monto de niveles de ingresos y volumen de transacciones en un mismo año calendario. El IRS no investiga únicamente por tener dinero en una cuenta, sino por la combinación de ingresos y volumen de operaciones. Los casos que pueden activar investigaciones adicionales incluyen: Este tipo de controles suele impactar principalmente en: