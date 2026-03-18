El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede aplicar medidas de cobro más estrictas cuando los contribuyentes mantienen deudas fiscales durante largos períodos y no responden a los avisos oficiales dentro del tiempo establecido. En estos casos, el organismo tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, retener salarios e incluso vender bienes para recuperar el dinero adeudado. Antes de aplicar un embargo, el IRS debe cumplir con un proceso formal que incluye el envío de notificaciones. Uno de los pasos más importantes es el Aviso Final de Intención de Embargo, que otorga al contribuyente un plazo, generalmente de 30 días, para responder o resolver la deuda. Una vez cumplido el proceso legal, el IRS puede aplicar diferentes tipos de embargo: