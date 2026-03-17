El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede avanzar con medidas de cobro más severas cuando los contribuyentes no responden a los avisos oficiales que notifican obligaciones pendientes dentro de los plazos establecidos. En estos casos, el organismo tiene la facultad de embargar cuentas bancarias, retener salarios e incluso vender bienes para recuperar los impuestos adeudados. Cuando una persona tiene una deuda fiscal, el IRS inicia un proceso que incluye el envío de múltiples notificaciones informando el monto adeudado y los pasos a seguir. Si el contribuyente no responde a estos avisos, el caso puede avanzar hacia etapas más estrictas, como: Antes de aplicar un embargo, el IRS debe cumplir con ciertos pasos: