El Internal Revenue Service (IRS) dio inicio a la temporada de impuestos 2026 a finales de enero y muchos ya han presentado sus respectivas declaraciones de impuestos ante el ente fiscal, por lo que están a la espera de sus reembolsos. No obstante, hay detalles de los que no todos están al tanto que podrían hacer que el IRS tarde un poco más de tiempo en enviar el reembolso, desde errores en la declaración hasta correcciones de créditos fiscales. El organismo recaudador de Estados Unidos envía la mayoría de los reembolsos 21 días posteriores al procesamiento de la declaración de impuestos si se presenta de forma electrónica y no hay ninguna corrección que hacer. Suele llegar más rápido si se opta por un depósito directo. EL IRS tiene una herramienta digital para rastrear el reembolso que muestra en qué estado se encuentra: Una de las razones más comunes en el retraso de un reembolso son los créditos como el Earned Income Tax Credit (EITC) y el Additional Child Tax Credit (ACTC), ya que estos reembolsos recién pueden emitirse en febrero. Adicionalmente, también puede deberse a errores en la declaración de impuestos o sospecha de fraude o robo de identidad. Por otro lado, los tiempos de las entidades bancarias influyen de manera significativa en la acreditación del dinero. En términos generales, cualquier caso que requiera una revisión manual suele demorar más de los 21 días promedio. Entre los errores más recurrentes de las declaraciones de impuestos se encuentran los datos incorrectos: También pueden aparecer cálculos más hechos o créditos mal aplicados, como declaraciones incompletas o sin firmar. Por otro lado, aunque presentar la declaración en papel no se considera un error, también puede retrasar tu reembolso. El IRS puede retener total o parcialmente el reembolso en distintos casos. Por ejemplo, si el contribuyente reclamó créditos fiscales como los mencionados anteriormente: la ley PATH Act establece que el pago no puede emitirse antes de mediados de febrero. También puede suceder que el dinero sea utilizado para cubrir deudas pendientes, ya sea con organismos federales o estatales, a través del mecanismo de compensación. Además, si el organismo detecta posibles inconsistencias, errores o sospechas de fraude, el reembolso puede quedar en revisión hasta que se complete la verificación correspondiente.