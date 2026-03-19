La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó un nuevo requisito que impacta en jubilados y pensionados: deberán cumplir con un trámite obligatorio vinculado a la verificación de identidad para poder seguir cobrando su pensión sin inconvenientes. La medida busca reforzar los controles sobre los pagos y evitar irregularidades. El cambio forma parte de un endurecimiento en los procesos de seguridad del sistema de beneficios, en un contexto de aumento de fraudes vinculados al uso indebido de datos personales. Desde el organismo remarcaron que se trata de un paso clave para proteger los ingresos de los beneficiarios. Aunque el cobro mensual no se verá afectado de forma automática, la SSA ya estableció en qué situaciones será necesario completar este procedimiento y cómo deberá hacerse para evitar demoras. El trámite consiste en verificar la identidad del beneficiario cuando se realizan gestiones vinculadas al cobro de la pensión, especialmente aquellas relacionadas con la información de pago. La SSA dispuso que esta validación puede realizarse de manera digital a través de una cuenta personal, por teléfono mediante un código único o de forma presencial en una oficina, según cada caso. Desde abril de 2025, quienes opten por la vía telefónica deberán generar previamente un código de verificación en el sistema oficial, lo que suma una capa adicional de seguridad al proceso. La SSA aclaró que este trámite no aplica de forma general a todos los jubilados y pensionados, sino en situaciones específicas vinculadas a cambios o gestiones sobre los beneficios. Quienes mantengan sus datos sin modificaciones podrán seguir cobrando con normalidad, sin necesidad de realizar ningún procedimiento adicional. En cambio, el trámite será obligatorio cuando se presenten ciertas condiciones: La SSA indicó que los pagos continuarán realizándose con normalidad mientras no haya cambios en la información registrada. Sin embargo, si un beneficiario intenta realizar una modificación sin completar la verificación de identidad, el sistema no permitirá avanzar con el trámite hasta que se cumpla con el requisito. El organismo implementó este control para evitar maniobras fraudulentas, en las que terceros intentan desviar pagos utilizando datos personales obtenidos de forma ilegal. Por eso, recomiendan operar únicamente a través de canales oficiales y completar la verificación cuando sea requerida para evitar bloqueos o demoras.