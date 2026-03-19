Presentar la declaración fuera de término en Estados Unidos no solo implica multas: el Internal Revenue Service (IRS) tiene la facultad de avanzar con medidas mucho más severas, incluyendo el embargo de cuentas bancarias, salarios y propiedades en caso de deuda impaga. De acuerdo con información oficial, el organismo puede activar un proceso de cobro forzoso cuando el contribuyente no cumple con sus obligaciones, especialmente si no presenta la declaración o no paga lo adeudado a tiempo. El propio IRS explica que un “levy” (embargo) es una herramienta legal que permite confiscar bienes para saldar una deuda tributaria. Esto incluye: En concreto, el organismo señala que puede “tomar dinero de cuentas financieras o vender bienes” cuando la deuda no se paga. No cumplir con la fecha límite activa automáticamente sanciones económicas: Además, si la declaración se retrasa más de 60 días, puede aplicarse una penalidad mínima significativa. El problema escala cuando el contribuyente ignora las notificaciones del IRS o no regulariza la situación. Según la agencia, si la deuda continúa sin resolverse, se inicia el proceso de cobro que puede incluir: En ese punto, el IRS puede ordenar a bancos congelar fondos o avanzar sobre activos. Incluso, el organismo advierte que no presentar declaraciones atrasadas puede derivar directamente en acciones como embargos o gravámenes fiscales. Cuando el embargo afecta una cuenta bancaria: Después de ese plazo, el dinero puede ser transferido al gobierno para cubrir la deuda. El IRS recomienda actuar antes de que la situación escale: