Se despiden dos de los restaurantes más populares del país: más de 170 sucursales cerrarán sus puertas. (Fuente: Archivo)

El sector gastronómico de los Estados Unidos atraviesa un período de ajuste profundo, marcado por el cierre de restaurantes y procesos de reestructuración financiera. En las últimas semanas, dos cadenas emblemáticas confirmaron decisiones que impactan de lleno en el mercado: Denny’s, un ícono del desayuno estadounidense, y Abuelo’s, referente de la comida mexicana de estilo familiar, anunciaron la despedida de decenas de locales en distintos puntos del país.

Aunque se trata de situaciones distintas, ambos casos reflejan las dificultades que enfrentan las cadenas tradicionales frente al aumento de costos, la caída del consumo presencial y la necesidad de redefinir sus modelos de negocio. Según Associated Press, los cierres forman parte de planes estratégicos que comenzaron hace más de un año y que ahora se aceleran.

Abuelo’s se declara en quiebra y cierra 24 restaurantes en EE.UU.

La cadena Abuelo’s confirmó la quiebra bajo el Capítulo 11 de la Ley de Bancarrota y el cierre permanente de 24 sucursales en Estados Unidos, uno de los golpes más duros para la gastronomía mexicana en el país en los últimos meses. De acuerdo con documentos judiciales, la empresa enfrenta pasivos estimados entre 10 y 50 millones de dólares, aunque aseguró que continuará operando en los locales que permanecen abiertos mientras avanza el proceso.

Fundada en 1975, Abuelo’s llegó a contar con 40 restaurantes en su etapa de mayor expansión, con una propuesta basada en precios accesibles y un ambiente familiar. Sin embargo, antes de solicitar la protección judicial ya había reducido su red a 16 locales activos, lo que evidencia que el ajuste estaba en marcha desde hace tiempo. Medios locales señalaron que entre 2023 y 2024 la cadena sufrió una caída del 15,4 % en sus ventas, en un contexto de inflación, suba de salarios y encarecimiento de insumos.

Denny’s cerrará 150 locales como parte de su reestructuración

En paralelo, la histórica cadena Denny’s confirmó el cierre de 150 restaurantes en Estados Unidos, según informaron CNN y la agencia Associated Press. La empresa aclaró que la decisión responde a un plan de ajuste iniciado en 2023 y comunicado públicamente durante su Investor Day de octubre de 2024, debido al bajo rendimiento de ciertos locales.

El anuncio se conoce poco después de la venta de Denny’s por 620 millones de dólares a un grupo inversor integrado por Capital Advisors, Treville Capital Group y Yadav Enterprises, uno de los mayores franquiciatarios de la marca. Sin embargo, la compañía subrayó que los cierres no están vinculados directamente a la operación.

Según EFE, el objetivo del nuevo grupo propietario es modernizar la cadena, mejorar márgenes y concentrarse en mercados de mayor crecimiento.

Aun así, los recortes generan incertidumbre entre empleados y clientes, en una marca que llegó a superar las 1700 sucursales en su punto más alto.