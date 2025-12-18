Se confirmó la medida más temida: una ola de despidos masivos comenzó y todos estos empleados perderán sus puestos de trabajo. (Foto: ChatGPT imagen ilustrativa)

Una ola despidos masivos preocupa a los Estados Unidos. Se registró la cifra más alta desde 2020, con un total de 1,17 millones de recortes en lo que va de año, tras un noviembre que sumó más de 70.000 bajas, según un informe de la consultora especializada en empleo Challenger, Gray & Christmas.

Este noviembre, los despidos llegaron a 71.321, una reducción respecto a octubre, pero suficiente para superar el millón de recortes en EE.UU. en 2025, señala el informe, difundido por EFE.

¿Por qué aumentaron los despidos en Estados Unidos en 2025?

Según el informe citado, estos 1,17 millones de despidos desde enero a noviembre de 2025 representan un aumento del 54% respecto al mismo periodo del año pasado y constituyen la cifra más alta desde 2020, año en que la pandemia de la covid-19 sacudió la economía mundial.

El mes pasado (noviembre 2025) los despidos en el mercado laboral estadounidense subieron hasta más de 150.000, la cifra más alta en un octubre desde 2003.

¿Cuáles son los sectores más afectados por los despidos masivos?

De los más de 70.000 despidos de este noviembre, el gigante de las telecomunicaciones, Verizon, anunció más de 13.000 recortes, mientras que las empresas tecnológicas también registraron más de 12.000 despidos.

Los principales motivos citados fueron reestructuración (20.000 despidos), cierres (17.000 despidos) y condiciones de mercado (150.000 despidos), mientras que otros factores incluyeron la inteligencia artificial (6.000 despidos) y los aranceles (2.000).

Ola de despido y caída de la tasa de contratación

Las perspectivas de contratación también han sido menores, alcanzando este año su punto más bajo desde 2010, según el informe de Challenger.

En este sentido, las empresas han anunciado cerca de 500.000 contrataciones previstas, un 35% menos que en el mismo periodo de 2024.

Con información de EFE