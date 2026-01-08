Se despide la licencia de conducir para los mayores de 75 años: el Gobierno prohíbe renovar el permiso a los que no cumplan este requisito (foto: archivo).

La licencia de conducir es fundamental para la movilidad en los Estados Unidos. Por ello es fundamental saber que, si bien las normas de emisión están reguladas por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), estas pueden presentar variaciones significativas según el estado en cuestión.

En ciertos estados, la edad de renovación de la licencia puede diferir y las autoridades estatales exigen a estos conductores que realicen el trámite de manera presencial. Este procedimiento tiene como objetivo evaluar sus capacidades de conducción y garantizar la seguridad en las vías públicas.

Nueva regulación: los mayores de 75 años ya no podrán renovar su licencia de conducir automáticamente

La renovación de la licencia debe llevarse a cabo cada cinco años, sin embargo, a partir de los 75 años, ya no se permite completar el trámite de manera totalmente en línea.

El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) de Massachusetts establece que los conductores de 75 años o más deben renovar su licencia de manera presencial. Esto implica que ya no pueden renovarla en línea o por correo, sino que deben acudir personalmente a una oficina del DMV para llevar a cabo la renovación.

Esta medida forma parte de una política orientada a la seguridad vial de los conductores mayores. Durante el proceso de renovación presencial, se exige un examen de visión y la presentación de los documentos pertinentes.

Fin de la licencia de conducir para los mayores de 75 años: no podrán conducir más desde ahora. (Fuente: Archivo) Fuente: narrativas-spin-us

¿Cuáles son las razones detrás de la implementación de esta disposición?

El procedimiento presencial permite al DMV detectar condiciones que podrían afectar la conducción y aplicar revisiones adicionales en caso de alertas médicas o de comportamiento.

La medida responde a la preocupación por la seguridad vial, dado que, según datos estatales, los conductores de edad avanzada pueden experimentar disminuciones en la visión, reflejos o capacidad de respuesta.