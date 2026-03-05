La Administración del Seguro Social de Estados Unidos confirmó el calendario oficial de pagos de la SSA para marzo de 2026, lo que permite saber con precisión cuándo le toca cobrar a cada beneficiario según su fecha de nacimiento. El cronograma define tres fechas distintas durante el mes y se aplica a quienes reciben jubilación, discapacidad o beneficios familiares del programa. El esquema de pagos forma parte del calendario anual publicado por el ente previsional federal, que organiza los depósitos mensuales según el día de nacimiento del beneficiario. De esta manera, cada grupo recibe el dinero en una semana específica del mes, evitando demoras en el procesamiento de los pagos. El calendario oficial de la SSA para marzo de 2026 establece tres fechas de pago, todas en miércoles. Cada beneficiario cobra dependiendo del día en que nació. Este sistema de distribución mensual es el que utiliza el organismo para la mayoría de los beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos. Algunos beneficiarios reciben su dinero en fechas distintas porque pertenecen a programas específicos o comenzaron a cobrar antes de cierto año. La SSA recomienda esperar tres días hábiles adicionales si el pago no llega en la fecha prevista antes de comunicarse con la agencia para reportar un retraso.