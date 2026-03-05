El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos expone en su página oficial las sanciones que pueden ser impuestas cuando una declaración de impuestos no refleja la totalidad de la deuda que debe ser saldada. Esta penalización se aplicará tanto por omitir la declaración de todos los ingresos como por solicitar deducciones o créditos para los cuales no se cumple con los requisitos establecidos. De acuerdo con la información proporcionada por la agencia recaudadora, se establece que cuando se declara un monto inferior al 10% del impuesto que realmente se debe abonar o 5,000 dólares menos, se considera que se presenta una “subestimación considerable de impuestos”. Este tipo de subestimación puede acarrear consecuencias significativas para el contribuyente, incluyendo sanciones y ajustes en las obligaciones fiscales. El organismo especifica que esta penalización puede eliminarse o reducirse cuando se demuestra que la declaración no se preparó erróneamente a propósito. “Podríamos eliminar o reducir algunas sanciones si actuaste de buena fe y puedes demostrar una causa razonable de por qué no pudiste cumplir con tus obligaciones fiscales. Por ley, no podemos eliminar ni reducir intereses a menos que la sanción sea eliminada o reducida”, se indica.