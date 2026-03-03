La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que podrá retener hasta el 50% de las pensiones y jubilaciones de ciertos beneficiarios que no respondan a tiempo a un aviso oficial. La medida impacta sobre pagos de jubilación, discapacidad y sobrevivientes y se aplica cuando la agencia detecta un sobrepago y la persona afectada no realiza el trámite correspondiente dentro del plazo establecido. La retención se activa cuando la SSA determina que hubo un sobrepago, es decir, que el beneficiario recibió más dinero del que le correspondía. Esto puede ocurrir por no informar cambios en ingresos, estado civil o situación laboral o por errores administrativos en el procesamiento de datos. Si la persona recibe un aviso de sobrepago y no solicita dentro de los 90 días una reconsideración, una exención o un plan de pago más bajo, la agencia podrá descontar automáticamente hasta el 50% del cheque mensual hasta recuperar la totalidad de la deuda. En el caso del Ingreso Suplementario (SSI), la retención se mantiene en el 10%. Para evitar que la SSA se quede con el 50% de las pensiones y jubilaciones, los beneficiarios deben actuar dentro del plazo de 90 días desde que reciben la notificación. Las opciones disponibles incluyen: Especialistas señalan que, aunque existe margen para negociar, no hay garantía de que la solicitud sea aprobada y los tiempos de atención pueden ser extensos. Por eso recomiendan no ignorar ninguna carta oficial del Seguro Social y responder de inmediato para evitar que se active la retención automática.